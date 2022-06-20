Беглов пересказал радиослушателям содержание речи Путина на ПМЭФ

Губернатор Александр Беглов проинформировал слушателей "Радио России" о содержании речи президента Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Согласно версии градоначальника, мероприятие состоялось "вопреки давлению западных стран", собрав при этом "представителей более 140 государств и территорий".

"Ключевым моментом форума стала программная речь президента России, — оповестил Беглов горожан. — Глава государства раскрыл подлинные причины ухудшения ситуации в глобальной экономике, напомнил, что мировые цены пошли в рост до начала специальной военной операции на Донбассе".

Со слов Беглова следует, что проблемы в мировой экономике стали "результатом безответственной политики Соединенных Штатов и их союзников по "Большой семерке"". Последние якобы в последние два года "печатали деньги в огромных количествах, копили ничем не обеспеченные долги, а теперь хотят свалить свои ошибки на Россию".

Упомянул губернатор также о введенных зарубежными странами санкциях против России, назвав их "бездумными". При этом отдельно высказался, что, с точки зрения Путина, российская экономика показала свою устойчивость перед лицом мер со стороны иных государств.