Командированным в Донбасс сулят двойную зарплату

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о выплате сотрудникам государственных и иных организаций за командировки в Донбасс зарплаты в двойном объеме, сообщило 20 июня ТАСС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение относится к сотрудникам федеральных госорганов, замещающим не отнесенные к госслужбе, а также к работникам подведомственных федеральным органам власти организаций и к работникам иных организаций, занимающимся восстановлением инфраструктуры в Донбассе или обеспечением жизнедеятельности населения.

Суточные таким работникам должны выплачиваться в соответствии с размерами, определенными постановлением правительства. Также они вправе претендовать на компенсации за оплату съемного жилья и на получение в командировках "безотчетных сумм в целях возмещения дополнительных расходов".