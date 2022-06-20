ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:36

Командированным в Донбасс сулят двойную зарплату

фото ЗакС политика Командированным в Донбасс сулят двойную зарплату

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о выплате сотрудникам государственных и иных организаций за командировки в Донбасс зарплаты в двойном объеме, сообщило 20 июня ТАСС. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение относится к сотрудникам федеральных госорганов, замещающим не отнесенные к госслужбе, а также к работникам подведомственных федеральным органам власти организаций и к работникам иных организаций, занимающимся восстановлением инфраструктуры в Донбассе или обеспечением жизнедеятельности населения.

Суточные таким работникам должны выплачиваться в соответствии с размерами, определенными постановлением правительства. Также они вправе претендовать на компенсации за оплату съемного жилья и на получение в командировках "безотчетных сумм в целях возмещения дополнительных расходов".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости20 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама