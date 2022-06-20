Повелий поручил активнее штрафовать водителей, мешающих вывозу мусора

Вице-губернатор Анатолий Повелий призвал ГАТИ старательнее привлекать к ответственности водителей, по вине которых затрудняется вывоз мусора с дворовых территорий, рассказали 20 июня в пресс-службе чиновника. По его мнению, "привлечение к ответственности нарушителей — дисциплинирует автовладельцев и постепенно исправляет ситуацию".

Государственная административно-техническая инспекция имеет право штрафовать водителей за неправильную парковку во дворах. Перегораживание подъезда к контейнерным площадкам и парковка на газоне грозят штрафами до пяти тысяч рублей для физлиц, до 40 тысяч для должностных лиц и до полумиллиона — для юридических лиц.

Как отметили в аппарате Повелия, сейчас за парковкой во дворах следят специалисты подведомственного ГАТИ Управления по мониторингу состояния объектов и элементов благоустройства. Они объезжают внутриквартальные территории, фиксируя нарушения в автоматическом режиме посредством специальных программно-аппаратных комплексов. Этими устройствами оснащены 10 автомобилей, которые работают во всех районах Петербурга. Сами маршруты прокладываются в соответствии с жалобами горожан, оставленных на сайте ГАТИ.

Всего с начала 2022 года специалисты вынесли более 6,6 тысяч постановлений за неправильную парковку во дворах на общую сумму свыше 60 миллионов рублей, уточнили в аппарате Повелия.