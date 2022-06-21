Операторы стали требовать плату за сим-карты при заключении контракта

При подключении абонентов мобильные операторы стали брать деньги за сим-карты, сообщил 20 июня "Коммерсантъ". Если прежде компании субсидировали своим клиентам стоимость сим-карт, то теперь они вынуждены отказываться от такой практики на фоне роста цен на эти изделия.

Как пишет издание, за последние месяцы себестоимость сим-карт выросла в 3,5 раза из-за отказа от закупок у западных производителей в пользу китайской продукции. В результате первыми ввели плату по 50 рублей за карту "МегаФон" и его дочерний оператор Yota. "Вымпелком", работающий под брендом "Билайн", намерен сделать это 21 июня, МТС — 24 июня, Tele2 — 1 августа. При этом один из источников "Коммерсанта" на рынке рассказал, что МТС и без того ввел плату за сим-карты в ряде регионов.

"Это позволяет частично компенсировать расходы оператора на подключение нового абонента, в том числе затраты на сами сим-карты, стоимость которых в 2022 году выросла в разы", — прокомментировали нововведение в "МегаФоне".

По оценке гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, сейчас себестоимость сим-карты для оператора составляет около 0,8 евро. При этом в одном из операторов уточнили "Коммерсанту", что себестоимость сим-карты в июне этого года увеличилась на 250 %, а к сентябрю этот показатель может достичь 420 %.