Проезд в общественном транспорте Петербурга 22 июня будет бесплатным для ветеранов

В течение 22 июня несколько категорий петербургских льготников смогут воспользоваться наземным общественным транспортом и метрополитеном бесплатно. В 81-ю годовщину начала Великой Отечественной войны им достаточно будет предъявить удостоверение. Как сообщает пресс-служба комитета по транспорту, речь идет об инвалидах и ветеранах ВОВ, бывших несовершеннолетних узниках концлагерей, обладателях медали "За оборону Ленинграда" и знака "Жителю блокадного Ленинграда".

Кроме того, в предстоящую среду в городе будет объявлена минута молчания: в память о павших участниках войны в 12:15 остановится наземный городской пассажирский транспорт, а пассажиры в вагонах метро услышат звуки метронома.

"Участие в акции памяти для пассажирского транспорта пройдет согласно правилам дорожного движения", - уточняют в комитете.