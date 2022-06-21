Суд в Петербурге запретил еще два ресурса с информацией о боевых потерях

Кировский районный суд признал запрещенной к распостранению на территории РФ информацию, содержащуюся на двух интернет-страницах, передает объединенная пресс-служба городских судов. Одна из страниц принадлежит официальному сайту RFI ("Международного французского радио"). Тем самым суд удовлетворил требование военного прокурора 301 военной прокуратуры гарнизона.

На обоих страницах содержались сведения о боевых потерях российской стороны в ходе военной спецоперации на Украине, ведущейся с 24 февраля. В свободном доступе в числе прочего оказались имена погибших и их персональные данные.

Напомним, что в последний раз Минобороны официально озвучивало данные о боевых потерях на Украине 25 марта.