На строительство КАД-2 не планируется привлекать средства бюджета Петербурга

К возведению новой обходной трассы вокруг Петербурга в Смольном не собираются привлекать деньги из городского бюджета, сообщил на пресс-конференции 21 июня вице-губернатор Алексей Корабельников.

Он отметил, что КАД-2 будет полностью проходить по территории другого региона – Ленинградской области. Если трассировка изменится и дорога частично пройдет через Петербург, город будет готов обсудить возможность софинансирования, отметил заместитель губернатора.

Ранее сообщалось, что строительство КАД-2 будет финансироваться за счет Фонда национального благосостояния. Ожидается, что дорога будет платной.

Глава "Автодора" Вячеслав Петушенко заявил, что строительство трассы планируется завершить в 2027 году, передало ТАСС. Изначально возведение новой кольцевой дороги хотели закончить в 2024 году. Позже сроки отодвинули, причем в 2027 году, согласно скорректированным планам, строительство должно было вестись "в активной фазе".