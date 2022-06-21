На улице Восстания отремонтируют дом Клейшмана

Исторический дом Клейшмана в центре Петербурга (улица Восстания, 20/16) ожидает капитальный ремонт. Государственная административно-техническая инспекция 21 июня согласовала предстоящие работы, о чем сообщается на сайте Смольного.

Подрядчик, АО "Ремфасад", должен будет успеть отреставрировать пятиэтажный жилой дом в срок до мая 2024 года.

Дом столярного мастера Г.Я. Клейшмана, выполненный в эклектичном стиле, появился на углу улицы Восстания и Ковенского переулка в конце 1820-х годов. До конца XIX века он был трехэтажным. В 1905 году в этом доме, в квартире Максима Горького собирались большевики во главе с Владимиром Лениным.