Метростроевцы продвинулись на 800 метров в тупиковом тоннеле за "Юго-Западной"

Компания "Метрострой Северной столицы" через свою пресс-службу рассказала о ходе подземных работ на участке между будущими станциями "Юго-Западная" и "Путиловская", которые относятся к новой, "коричневой" ветке. В настоящее время специалисты прокладывают последний из трех станционных тоннелей.

Кроме того, имеется прогресс в проходке тупикового тоннеля по пятому пути, ведущего за станцию "Юго-Западная": за четыре месяца щит преодолел около 800 метров, установив 795 колец. Еще один тупиковый тоннель, относящийся к шестому пути, планируют доделать в течение следующего года.

В планы МССС по-прежнему входит открыть обе станции в 2024 году. Срок сдачи "Юго-Западной" и "Путиловской" ранее неоднократно откладывался.