В Россию с зарубежных выставок вернулись последние экспонаты Эрмитажа

Последние экспонаты Эрмитажа, выставлявшиеся за рубежом, вернулись в Россию, рассказала 21 июня в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова.

Речь идет о картинах Джованни Кариани "Искушение" и Тициана "Портрет молодой женщины". Обе работы экспонировались на выставке "Тициан и образ женщины венецианского XVI века", проходившей в Палаццо Реале в Милане.

"Эти шедевры искусства были единственными предметами из фондов российских государственных музеев, представленными на этой выставке. А также последними предметами Эрмитажа, находившимися до этого времени на территории европейских государств", - указала Любимова. Ранее в Россию вернулась "Молодая дама" Пабло Пикассо, добавила министр.

Фото: Telegram-канал Ольги Любимовой