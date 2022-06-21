ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:45

В Россию с зарубежных выставок вернулись последние экспонаты Эрмитажа

фото ЗакС политика В Россию с зарубежных выставок вернулись последние экспонаты Эрмитажа

Последние экспонаты Эрмитажа, выставлявшиеся за рубежом, вернулись в Россию, рассказала 21 июня в своем Telegram-канале министр культуры Ольга Любимова.

Речь идет о картинах Джованни Кариани "Искушение" и Тициана "Портрет молодой женщины". Обе работы экспонировались на выставке "Тициан и образ женщины венецианского XVI века", проходившей в Палаццо Реале в Милане.

"Эти шедевры искусства были единственными предметами из фондов российских государственных музеев, представленными на этой выставке. А также последними предметами Эрмитажа, находившимися до этого времени на территории европейских государств", - указала Любимова. Ранее в Россию вернулась "Молодая дама" Пабло Пикассо, добавила министр.

Фото: Telegram-канал Ольги Любимовой


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама