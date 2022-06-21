У Казанского собора снимали киносцену с протестующими и росгвардейцами

Днем 21 июня возле Казанского собора в Петербурге прохожие могли наблюдать толпу протестующих с плакатами и спокойно стоящих рядом с ними людей в полицейской форме и обмундировании. Обе людских массы разделяли заграждения. Как пишет "Фонтанка", митинг был постановочный: у собора снимали сцену для киносериала "Преторианец", создающегося по сценарию Андрея Константинова и Игоря Шушарина.

На "демонстрации" участники держали плакаты со слоганами "Сами вы снежинки", "Всех не разгоните", а также белые воздушные шары. Кроме того, обращал на себя внимание плакат с изображением улыбчивого мужчины: подписи рядом с портретом имели стилистическое сходство с агитационной продукцией структур Алексея Навального, запрещенных в России и ликвидированных через суд.