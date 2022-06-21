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Донбасских выпускников зачислят в петербургские вузы по особой квоте

фото ЗакС политика Донбасских выпускников зачислят в петербургские вузы по особой квоте

Абитуриенты из ЛНР и ДНР смогут поступить в вузы Петербурга на специальных условиях, сообщили 21 июня в пресс-службе губернатора. Для этого учебным заведениям выделят дополнительные места по квоте для иностранцев с расчетом на выпускников донбасских школ.

Как уточнили в Смольном, ежегодно в высшие учебные заведения Петербурга пытаются поступить свыше 12 тысяч иностранных студентов, но в 2022 году квоту на зарубежных учащихся увеличат. Перечень вузов, в которые смогут поступить выпускники из Донбасса, был сформирован с учетом набора определенных требований, в том числе и доступности мест в общежитиях.

Также в Петербург смогут перевестись студенты из ДНР и ЛНР. Для этого им потребуется предоставить копию зачетной книжки и пройти собеседование, а вот сдавать экзамены не придется, уточнили в Смольном.

Рассуждая о приеме в петербургские вузы студентов из Донбасса, губернатор Александр Беглов отметил, что "обучение в петербургских вузах позволит им получить конкурентоспособное образование".

Всего в 2022 году в вузах Петербурга предусмотрено свыше 29 тысяч бюджетных мест для абитуриентов, поступающих на бакалавриат и специалитет. Почти 16,5 тысяч из них приходятся на места по инженерно-техническим направлениям.


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