ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:28

Турчак принял в "Единую Россию" сына Медведева

фото ЗакС политика Турчак принял в "Единую Россию" сына Медведева

Ряды партии "Единая Россия" 21 июня пополнились 27-летним Ильей Медведевым, который приходится родным сыном заместителю главы Совета безопасности и лидеру партии Дмитрию Медведеву. Об этом говорится на официальном сайте единороссов.

"Планирую заниматься развитием детского и любительского спорта, проектами по развитию образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства, а также по налаживанию процессов в сфере импортозамещения и цифровой трансформации государства, партии и бизнеса", - произнес новобранец.

Со своей стороны, секретарь генсовета "ЕдРа" Андрей Турчак, вручая партбилет, понадеялся, что Медведев-младший вдохновит других молодых людей последовать его примеру и присоединиться к партии конституционного большинства в Госдуме. Турчак также вспомнил о волонтерской работе молодых единомышленников в наиболее трудные периоды пандемии коронавируса.

фото: er.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама