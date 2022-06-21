Турчак принял в "Единую Россию" сына Медведева

Ряды партии "Единая Россия" 21 июня пополнились 27-летним Ильей Медведевым, который приходится родным сыном заместителю главы Совета безопасности и лидеру партии Дмитрию Медведеву. Об этом говорится на официальном сайте единороссов.

"Планирую заниматься развитием детского и любительского спорта, проектами по развитию образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства, а также по налаживанию процессов в сфере импортозамещения и цифровой трансформации государства, партии и бизнеса", - произнес новобранец.

Со своей стороны, секретарь генсовета "ЕдРа" Андрей Турчак, вручая партбилет, понадеялся, что Медведев-младший вдохновит других молодых людей последовать его примеру и присоединиться к партии конституционного большинства в Госдуме. Турчак также вспомнил о волонтерской работе молодых единомышленников в наиболее трудные периоды пандемии коронавируса.

фото: er.ru