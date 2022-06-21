Петербургская прокуратура заинтересовалась провозом змей в метрополитене

Сведения о небезопасном провозе змей в петербургском метро стали предметом проверки для городской прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства. Речь идет об инциденте, имевшим место на "зеленой" ветке днем 11 июня, когда гражданин проехал с императорским удавом без необходимого для таких случаев контейнера. После этого похожий случай в метро попал на камеру во вторник 21 июня.

Надзорное ведомство намерено дать оценку качеству контроля и досмотра пассажиров, который сотрудники подземки осуществляют перед турникетами. Кроме того, прокуратура оценит соблюдение представителями ГУП "Петербурский метрополитен" федерального законодательства в области перевозок пассажиров и животных.