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Новости 20:10

Агапитова съездила в центр реабилитации, где "слоняются целый день без дела"

фото ЗакС политика Агапитова съездила в центр реабилитации, где "слоняются целый день без дела"

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Светлана Агапитова посетила Центр социальной реабилитации инвалидов трудоспособного возраста в поселке Молодежное, обитатели которого жалуются на пребывание в абсолютной изоляции. Это касается даже тех, кто не утратил дееспособность, а их насчитывается почти половина от всех подопечных. Более того, в центре, напомнившем Агапитовой обычный психоневрологический интернат, сохраняются строгие противоэпидемические ограничения, о чем сообщается на сайте омбудсмена.

Как удалось выяснить правозащитнице, за шесть лет работы учреждения из него смогли выйти в самостоятельную жизнь только семь человек, а реабилитационные мероприятия как таковые в профильном центре не проводятся.

"Конечно, Центр лишь звено в системе, но оно ключевое. Должен быть механизм поэтапного перехода: из интерната – сюда, потом, возможно, в дом поддерживаемого проживания, далее – под присмотр районного звена в собственное жилье. И за шесть лет можно было отработать такую систему хотя бы в пилотном варианте", - считает омбудсмен.

Наиболее характерным отзывом, услышанным от подопечных центра в Молодежном, для Агапитовой и ее аппарата стала фраза "слоняемся целый день без дела".


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