Росавиация в 20-й раз пролонгировала запрет на полёты в ряд южных аэропортов

Запрет на полёт в 11 российских аэропортов на юге страны продлевается в 20-й раз подряд, сообщает Росавиация. На этот раз он пролонгирован на период до 30 июня.

Речь идёт о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Авиакомпаниям даны рекомендации использовать альтернативные аэропорты, которые располагаются в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.

Воздушная зона на юге России признана небезопасной для перелётов ввиду "специальной военной операции", которую РФ ведёт на Украине.