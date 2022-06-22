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Новости 10:32

Участок обанкротившейся компании "Элис" пустят с молотка за 736 млн рублей

фото ЗакС политика Участок обанкротившейся компании "Элис" пустят с молотка за 736 млн рублей

Расположенный на Невской губе участок площадью 8,5 тысяч кв. метров, принадлежащий обанкротившейся строительной корпорации "Элис", выставили на торги при начальной цене 736,5 млн рублей, пишет "Коммерсант".

По данным издания, вскоре с молотка пустят ещё два объекта компании, находящиеся в Московском районе Петербурга: это участок в 5,4 тысяч кв. метров на территории предприятия "Лето" и помещение на проспекте Космонавтов.

Объект на Невской губе расположен на территории, на которой разрешается строить производственные и административные комплексы. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22 июля текущего года.

Добавим также, строительная корпорация "Элис" с 2016 года проходит через процедуру банкротства.


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