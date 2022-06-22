Милонов хочет предоставить участникам спецоперации бесплатные турпутевки

Депутат Госдумы Виталий Милонов счел, что участники военной спецоперации на Украине заслужили качественный отдых, в связи с чем обратился с официальным предложением в Минздрав и Ростуризм. Согласно идее петербургского политика, необходимо заблаговременно продумать и создать "специализированную санаторно-курортную программу для участников военных действий", чтобы к окончанию спецоперации она уже могла реализовываться.

"Дополнительно можно предоставлять им бесплатные туристические путёвки на курорты России, либо дружественных и союзных государств", - пишет депутат в своем Telegram-канале.

К тем, на кого должно распространиться предложение Милонова, единоросс относит не только военнослужащих, но также чиновников и медиасотрудников.