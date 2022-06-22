ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:59

Милонов хочет предоставить участникам спецоперации бесплатные турпутевки

фото ЗакС политика Милонов хочет предоставить участникам спецоперации бесплатные турпутевки

Депутат Госдумы Виталий Милонов счел, что участники военной спецоперации на Украине заслужили качественный отдых, в связи с чем обратился с официальным предложением в Минздрав и Ростуризм. Согласно идее петербургского политика, необходимо заблаговременно продумать и создать "специализированную санаторно-курортную программу для участников военных действий", чтобы к окончанию спецоперации она уже могла реализовываться.

"Дополнительно можно предоставлять им бесплатные туристические путёвки на курорты России, либо дружественных и союзных государств", - пишет депутат в своем Telegram-канале.

К тем, на кого должно распространиться предложение Милонова, единоросс относит не только военнослужащих, но также чиновников и медиасотрудников.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые персоны
Милонов Виталий Валентинович 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама