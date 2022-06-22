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Новости 12:31

Посольство США в России находится теперь на площади ДНР

фото ЗакС политика Посольство США в России находится теперь на площади ДНР

Мэр Москвы Сергей Собянин постановил назвать площадью Донецкой народной республики безымянную территорию в Пресненском районе столицы, сообщила "Российская газета".

Участок находится между Большим Девятинским и Малым Конюшковским переулками, вдоль Конюшковской улицей. Рядом с ним расположено посольство США. Ему присвоили новый адрес, следует из объявления на сайте московской мэрии. 

Теперь девять корпусов посольства располагаются на площади ДНР, дом 1, строения 1-9. Старые адреса объектов аннулированы.


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