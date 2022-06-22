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Новости 12:35

В петербургский Центр государственной экспертизы пришёл ОМОН

фото ЗакС политика В петербургский Центр государственной экспертизы пришёл ОМОН

Утром 22 июня бойцы ОМОН совместно с сотрудниками из управления экономической безопасности нагрянули с визитом в петербургский Центр государственной экспертизы, пишет "Фонтанка".

По информации издания, силовой визит проводился в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве, которое было возбуждено из-за ряда противоправных экспертиз, выдаваемых ЦГЭ.

В пресс-службе инстанции ситуацию пока никак не прокомментировали.

Петербургский Центр государственной экспертизы появился в 2009 году, учреждение подведомственно Госстройнадзору. В поле его деятельности — государственные и негосударственные экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.


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