В петербургский Центр государственной экспертизы пришёл ОМОН

Утром 22 июня бойцы ОМОН совместно с сотрудниками из управления экономической безопасности нагрянули с визитом в петербургский Центр государственной экспертизы, пишет "Фонтанка".

По информации издания, силовой визит проводился в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве, которое было возбуждено из-за ряда противоправных экспертиз, выдаваемых ЦГЭ.

В пресс-службе инстанции ситуацию пока никак не прокомментировали.

Петербургский Центр государственной экспертизы появился в 2009 году, учреждение подведомственно Госстройнадзору. В поле его деятельности — государственные и негосударственные экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.