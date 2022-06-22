Суд в Петербурге дал реальные сроки троим бывшим офицерам армии по делу о хищении 58 млн рублей

Петербургский гарнизонный военный суд назначил реальные сроки заключения троим бывшим офицерам армии Андрею Павленко, Максиму Мониду и Андрею Морозову, которых признали виновными в хищении свыше 58 млн рублей у Минобороны. Всего в деле фигурирует 126 эпизодов экономических преступлений, передает объединенная пресс-служба городских судов. Среди наиболее распространенных из них — хищения средств, выделявшихся на улучшение жилищных условий и на надбавки военнослужащим. Кроме того, фигуранты дела брали взятки за поступление на службу или перевод на другое место.

Павленко, будучи единственным, кто не признал вину, получил 8 лет колонии общего режима, Морозов — 7,5 лет, Монид — 3,5 лет. В пользу профильного министерства с них также взыскали 54 млн рублей. Инкриминируемые им действия трое бывших военнослужащих совершили в 2013–2017 годах.