Петербургские мосты разведут не по привычному графику ради репетиции "Алых парусов"

Два петербургских моста изменят свой привычный график разводки в ночь с 23 на 24 июня ввиду генеральной репетиции праздника выпускников "Алые паруса", информирует пресс-служба ГБУ "Мостотрест".

Так, Благовещенский мост будет разведён с 20:10 до 20:25, после чего его створы ещё раз поднимутся в 1:25.

В свою очередь Дворцовый мост простоит разведённым с 20:45 до 1:10 и затем вернётся к привычному графику.

Движение транспорта и людей прекратят за 10 минут до разводки переправ.

Сами "Алые паруса" пройдут 24 июня.