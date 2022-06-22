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Новости 14:10

Петербургские мосты разведут не по привычному графику ради репетиции "Алых парусов"

фото ЗакС политика Петербургские мосты разведут не по привычному графику ради репетиции "Алых парусов"

Два петербургских моста изменят свой привычный график разводки в ночь с 23 на 24 июня ввиду генеральной репетиции праздника выпускников "Алые паруса", информирует пресс-служба ГБУ "Мостотрест".

Так, Благовещенский мост будет разведён с 20:10 до 20:25, после чего его створы ещё раз поднимутся в 1:25.

В свою очередь Дворцовый мост простоит разведённым с 20:45 до 1:10 и затем вернётся к привычному графику.

Движение транспорта и людей прекратят за 10 минут до разводки переправ.

Сами "Алые паруса" пройдут 24 июня.


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