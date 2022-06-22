Смольный устроит "роуд-шоу" в Индии

Государственное бюджетное учреждение "Городское туристско-информационное бюро" собирается отправиться на "роуд-шоу" по городам Индии. Петербургские госслужащие посетят Дели и Мумбаи, следует из закупки, опубликованной 20 июня. На вояж по жемчужине британской короны собираются потратить до 19,9 млн рублей.

Представлять Петербург в Индии планируют не позднее конца ноября 2022 года. В рамках "роуд-шоу" петербуржцы расскажут местным о туристическом потенциале своего города. Для участников презентации в двух городах подготовят приветственный кофе-брейки, воркшопы и ужин с коктейлем. На ужине собираются угощать блинами с красной икрой и русской водкой. Также для зрителей проведут розыгрыш призов: сувениры, билеты в театры и музеи, а также участие в пресс-турах.

На мероприятиях ждут местных предпринимателей в сфере международного туризма и чиновников. Кроме них, о прелестях Петербурга хотят рассказать журналистам, блогерам и потенциальным путешественникам.

В качестве раздаточных материалов ГБУ закупит шариковые ручки, блокноты, леденцы, шопперы и дождевики.

Кофе-брейки, согласно аукционной документации, обойдутся дороже всего. Их оценили в 4,2 млн рублей. Привлечение целевой аудитории (предпринимателей и блогеров) на презентацию обойдется в 2,6 млн рублей. Еще 1,9 млн рублей — на подбор хореографического или музыкального коллектива. Всего в Индию отправится 11 человек.

В последний раз "роуд-шоу" в Индии Смольный устраивал в 2016 году. Тогда чиновники, кроме Дели и Мумбаи, заглянули в столицу Ирана.

Константин Леньков / фото: unsplash