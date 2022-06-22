Строительство трамвайных путей от Купчино до Славянки перенесли на конец 2022 года

К возведению новой трамвайной линии, которая соединит Купчино и Славянку через Шушары, приступят в конце текущего года, поделился руководитель петербургского комитета по инвестициям Роман Голованов.

По его словам, на данном этапе проектно-сметная документация проекта проходит через экспертизу.

"Планируется, что стройка начнётся в конце этого года", — приводит "Петербургский дневник" заявление Голованова.

Концессионное соглашение по строительству трамвайной ветки подписали ещё в 2019 году. Ожидается, что первые трамваи запустят от Купчино до Шушар в 2023 году, а следующую часть - от Шушар до Славянки - к 2024-му.