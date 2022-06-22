План работ по реновации трех кварталов в Автово по-прежнему откладывается

Депутат МО "Автово" Кристина Черемных получила ответ от комитета по строительству, посвященный реновации жилья в трех кварталах. Речь идет о застроенной "хрущевками" территории между улицами Автовской, Примакова, Червонного Казачества и боковым проездом проспекта Стачек.

Из ответа следует, что конкретных сроков работ инвестор ООО "СПб Реновация" по-прежнему назвать не берется. В числе будущих приобретений чиновники называют реконструкцию школы и детского сада с увеличением их вместимости, а также строительство еще одного садика. Наконец, комитет сообщает, что в планы ООО входит прокладывание внутриквартальных проездов и обновление инженерных сетей.

Черемных, со своей стороны, отмечает, что инвестор должен был представить подробный план реновации еще в конце 2020 года. Она также обнаружила, что часть вопросов из ее обращения остались без ответа.