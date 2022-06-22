Муниципал
ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 15:59

План работ по реновации трех кварталов в Автово по-прежнему откладывается

фото ЗакС политика План работ по реновации трех кварталов в Автово по-прежнему откладывается

Депутат МО "Автово" Кристина Черемных получила ответ от комитета по строительству, посвященный реновации жилья в трех кварталах. Речь идет о застроенной "хрущевками" территории между улицами Автовской, Примакова, Червонного Казачества и боковым проездом проспекта Стачек.

Из ответа следует, что конкретных сроков работ инвестор ООО "СПб Реновация" по-прежнему назвать не берется. В числе будущих приобретений чиновники называют реконструкцию школы и детского сада с увеличением их вместимости, а также строительство еще одного садика. Наконец, комитет сообщает, что в планы ООО входит прокладывание внутриквартальных проездов и обновление инженерных сетей.

Черемных, со своей стороны, отмечает, что инвестор должен был представить подробный план реновации еще в конце 2020 года. Она также обнаружила, что часть вопросов из ее обращения остались без ответа.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Автово
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Черемных Кристина Витальевна
Упоминаемые персоны
Черемных Кристина Витальевна 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама