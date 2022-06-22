Из-за жалоб ФАС призвала маркетплейсы наладить саморегулирование работы

Федеральная антимонопольная служба на своем сайте сообщила о росте жалоб на работу маркетплейсов, поступающих и со стороны потребителей, и со стороны бизнес-партнеров. Среди прочего заявители недовольны взиманием различных комиссий, принудительным участием в акциях, проблемами с возвратом товаров, односторонним пересмотром договоров.

Для оперативного разрешения такого рода конфликтов ведомство советует маркетплейсам заняться саморегулированием. В частности, ФАС призывает сделать более прозрачными и понятными условия взаимодействия с покупателями и бизнесом, максимально подробно прописывать информацию об услугах и комиссиях.

При этом в сообщении от антимонопольщиков говорится, что определенные шаги в обозначенном направлении уже делаются при участии чиновников. Например, две недели назад крупнейшие маркетплейсы и продавцы товаров подписали "Стандарты взаимодействия, конкретизирующие общие принципы применительно к маркетплейсам".