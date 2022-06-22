Глава района в Новгородской области стал фигурантом уголовного дела из-за неоплаченных работ

Региональное управление Следственного комитета по Новгородской области отчиталось о возбуждении уголовного дела о превышении должностных полномочий в отношении руководителя Чудовского района Николая Хатунцева, информирует пресс-служба СК.

"На основании материалов областного УФСБ в отношении (Хатунцева) возбуждено дело по ч. 2 ст. 286 УК", - отчитались в региональном Следкоме.

Внимание правоохранителей Хатунцев привлёк после жалобы предпринимателя, который произвёл работы по сносу ряда построек, но денег за свой труд так и не увидел. Ущерб составил не менее 1,3 млн рублей.

Комментариев Хатунцева СК не привёл.