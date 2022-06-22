Депутат Рябоконь будет добиваться федерального запрета рекламы микрокредитов

Депутат петербургского парламента Андрей Рябоконь готовит поправки в федеральное законодательство, которыми предлагается запретить рекламу микрозаймов, передает пресс-служба регионального отделения "Единой России". По мнению депутата, следует помогать согражданам воздерживаться от необдуманных поступков, чему и призвана послужить его инициатива.

Рябоконь приводит данные о закредитованности более чем половины населения в некоторых регионах и сетует на агрессивный маркетинг со стороны микрокредитных компаний, конкурирующих между собой.

"Зачастую реклама микрофинансовых организаций вызывает у граждан ощущение возможности получить деньги бесплатно", - гласит еще один довод парламентария.

Спасением от введения людей в опасное заблуждение способен стать именно полный запрет подобной рекламы, уверен Рябоконь.