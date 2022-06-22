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Новости 18:30

Возле Морского вокзала в Петербурге хотят создать многофункциональную гавань для яхт

фото ЗакС политика Возле Морского вокзала в Петербурге хотят создать многофункциональную гавань для яхт

В планы руководства АО "Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад" входит благоустроить парадную стоянку для яхт на Васильевском острове. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Предполагается, что яхтенную гавань (марину) создадут в Галерном ковше, за зданием Морского вокзала, с целью развития яхтенного туризма в городе. В проекте, который будет патронировать комитет Смольного по туризму, будет также задействована компания "Невская марина".

Отметим, что план развития яхтенного туризма кабинет министров утвердил минувшей осенью. Он рассчитан на период до 2030 года включительно. В нем предусматривается создание в стране целой сети марин, которые призваны выполнять не только функцию гавани, но и точки круглогодичного притяжения туристических потоков.


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