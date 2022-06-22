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Новости 19:42

В Петербурге по делу об оправдании терроризма арестовали сотрудника оборонного предприятия

фото ЗакС политика В Петербурге по делу об оправдании терроризма арестовали сотрудника оборонного предприятия

Суд в Петербурге отправил на два месяца в СИЗО сотрудника одного из оборонных предприятий, занимающего должность гражданского специалиста по информационным технологиям. И о задержании, и о последующем аресте 49-летнего жителя ТАСС рассказал источник в правоохранительных структурах. 

"В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма")", - сообщил собеседник информагентства.

Поводом для преследования петербуржца стали его посты и комментарии в "ВКонтакте". На основе его поведения в социальных сетях силовики пришли к выводу, что арестант разделяет неонацистскую идеологию.

Отметим, что по статье об оправдании терроризма россияне рискуют лишиться свободы на семь лет. Одно из наиболее известных дел по этой статье было заведено в 2019 году на псковскую журналистку Светлану Прокопьеву и закончилось для нее штрафом в размере полумиллиона рублей.


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