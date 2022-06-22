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Градозащитницу Сивохину задержали в Петербурге

фото ЗакС политика Градозащитницу Сивохину задержали в Петербурге

Сотрудники полиции 22 июля задержали основателя проекта "Живой город" и члена петербургского ВООПИиК Наталию Сивохину, когда она выходила из стоматологии. Ее доставили во 2-й отдел полиции, чтобы допросить по КУСП, сообщил ЗАКС.Ру депутат Заксобрания Борис Вишневский ("Яблоко"). 

Парламентарий сейчас находится в отделе вместе с супругом задержанной, правозащитником Григорием Михновым-Вайтенко. Вишневский рассказал, что полицейские отказались назвать им причину задержания. Силовики говорят, что ждут приезда сотрудников отдела по борьбе с экстремизмом, чтобы провести беседу с активисткой.

Ранее анонимные Telegram-каналы призывали привлечь Сивохину к ответственности из-за ее пацифистской позиции. Она упоминается там вместе с зампредом ВООПИиК Александром Кононовым. Последнего недавно оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП) из-за фейковых публикаций, которые были размещены в подобных каналах. Позже Горсуд отменил штраф.

Фото: ВКонтакте/ Наталия Сивохина


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