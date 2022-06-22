Муниципал
ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 20:55

Глава МО "Большая Охта" вышел на День памяти и скорби с имперским флагом

фото ЗакС политика Глава МО "Большая Охта" вышел на День памяти и скорби с имперским флагом

Общероссийская минута молчания в честь погибших в Великую Отечественную войну состоялась в 12:15 часов дня 22 июня. Власти Петербурга предлагали в это время остановиться и отдать дань памяти павшим.

В мероприятии приняли участие муниципалы. Фотографию минуты молчания в МО "Большая Охта" глава муниципалитета Николай Паялин выложили в сообществе округа ВКонтакте.

"Приспустили флаги возрождающейся России…" - подписал глава.

Паялин участвовал в минуте молчания с черно-желто-белым флагом Российской Империи в руках. Бывшая глава муниципалитета Анастасия Фрегатова - с флагом ДНР. 

Руководитель МО "Большая Охта" не скрывает своих консервативных взглядов. В 2017 году он написал манифест Конституционно-монархической партии Российской Федерации, в котором доказывал необходимость "введения в России ограниченной монархии".

Фото: ВКонтакте/ Муниципальное Образование Большая Охта


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Большая Охта
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Паялин Николай Львович
Упоминаемые персоны
Паялин Николай Львович
Фрегатова Анастасия Александровна 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама