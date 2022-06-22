Глава МО "Большая Охта" вышел на День памяти и скорби с имперским флагом

Общероссийская минута молчания в честь погибших в Великую Отечественную войну состоялась в 12:15 часов дня 22 июня. Власти Петербурга предлагали в это время остановиться и отдать дань памяти павшим.

В мероприятии приняли участие муниципалы. Фотографию минуты молчания в МО "Большая Охта" глава муниципалитета Николай Паялин выложили в сообществе округа ВКонтакте.

"Приспустили флаги возрождающейся России…" - подписал глава.

Паялин участвовал в минуте молчания с черно-желто-белым флагом Российской Империи в руках. Бывшая глава муниципалитета Анастасия Фрегатова - с флагом ДНР.

Руководитель МО "Большая Охта" не скрывает своих консервативных взглядов. В 2017 году он написал манифест Конституционно-монархической партии Российской Федерации, в котором доказывал необходимость "введения в России ограниченной монархии".

Фото: ВКонтакте/ Муниципальное Образование Большая Охта