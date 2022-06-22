Смольный потратит на памятные знаки к юбилею Петра I до 24,3 млн рублей

В год празднования 350-летия со дня рождения основателя Петербурга администрация губернатора собирается заказать памятные знаки с портретом Петра Великого. Всего на эти цели готовы выделить до 24,3 млн рублей, следует из закупки, опубликованной 21 июня. К каждому знаку прилагается удостоверение и набор медалей.

Памятный знак "350 лет Петру Великому" сделают из томпака - разновидности латуни с медью и цинком. На аверсе разместят портрет императора, а на обратной стороне будет надпись "З50 лет Петру Великому". Также для памятных знаков напечатают удостоверения.

Кроме того закажут почти тысячу наборов из 11 медалей, изготовленных из медно-никелевого сплава. Самая крупная из них будет с портретом Петра I, а на оставшихся десяти будут изображены гербы городов, основанных по указам императора: Петербурга, Петергофа, Сестрорецка, Лодейного Поля, Петрозаводска, Каменска-Уральского, Бийска, Петровска, Таганрога и Липецка. Медали будут упакованы в футляр под бархат темно-зеленого цвета.

Памятные знаки с удостоверениями в количестве 954 штук оценили в 3,1 млн рублей, по 3,3 тысячи за пару. Столько же комплектов медалей - в 21,1 млн рублей. Один такой набор обойдется в 22 тысячи рублей.

В Смольном хотят получить памятные знаки и медали не позднее сентября этого года. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до конца июня.

Памятные знаки в честь юбилея Петра I учредили в конце мая 2022 года. Их получат жители Петербурга за высокие достижения в профессиональной или общественной деятельности. Критерием поощрения станут рекомендации почетных граждан, высокие морально-нравственные качества и наличие других наград. Церемония награждения состоится в торжественной обстановке с участием губернатора.







Часть наград глава города Александр Беглов уже вручил в день рождения основателя Петербурга 9 июня некоторым Почетным гражданам города. Среди обладателей знака оказалась депутат городского парламента Любовь Егорова.

Константин Леньков / фото: gov.spb.ru и техзадание закупки