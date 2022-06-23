"Почта России" запустит в Петербурге собственную службу доставки

Начиная с июля текущего года в Петербурге заработает служба доставки от "Почты России": товары будут доставляться из розничных сетей и онлайн-маркетов, информирует РБК.

В тестовом режим сервис сначала опробуется в Москве. Некоторое время назад "Коммерсант" рассказывал, что доставка будет осуществляться курьерами "Почты России" либо день-в-день, либо в назначенное заказчиком время. Государственная компания намерена также предоставить ретейлерам своих курьеров и собственную IT-инфраструктуру.

В дальнейшем "Почта России" думает запустит сервис и в других городах-миллионниках. По планам, это должно произойти до конца текущего года.