Депутат Журавлев попал в Москве в аварию на мотоцикле

Депутат Госдумы, председатель партии "Родина" Алексей Журавлев попал в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве вечером 23 июня. Политик возвращался с работы и в какой-то момент не справился с управлением, в результате чего получил травму ключицы. Его госпитализировали, но, как пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу депутата, гипс накладывать не стали и сегодня должны отпустить домой.

Сам политик объяснил произошедшее с ним отсутствием знака, предупреждающего о дорожных работах. "Тут сыграл свою роль резкий, почти в 10 сантиметров, перепад в уровне дорожного покрытия — часть асфальта сняли, а предупреждающие знаки об этом поставить, видимо, не успели", — посетовал Журавлев в своем Telegram-канале.

Полученную травму депутат объявил "пустяковой" и заверил, что "у мотоциклистов такие каждый сезон случаются". "Так что не беспокойтесь, со мной все хорошо", — известил он подписчиков, сопроводив рассказ призывом "Za Родину!"