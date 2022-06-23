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Новости 11:23

Корабельников отчитался в ЗакСе об исполнении бюджета в 2021 году

фото ЗакС политика Корабельников отчитался в ЗакСе об исполнении бюджета в 2021 году

Вице-губернатор Петербурга по финансам Алексей Корабельников отчитался об исполнении бюджета города в 2021 года на заседании Законодательного собрания, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Чиновник сообщил, что доход бюджета в прошлом году составил более 843 млрд рублей. Расход же был около 796 млрд рублей, рассказал Корабельников.

По его словам, почти 94% доходов - это налоговые поступления. Большая часть из них - налог на доход физических лиц, уточнил вице-губернатор.

Он отметил, что в городе растут средства по исполнению национальных проектов, количество инвестиций и другое. Корабельников добавил, что часть средств резервного фонда осталась невостребованной. Депутат от "Яблока" Борис Вишневский поинтересовался у чиновника, почему так произошло. Парламентарий напомнил, что еще при принятии бюджета "яблочники" предлагали направить эти деньги, например, на капитальный ремонт.

Корабельников на это заявил, что резервный фонд - это "подушка безопасности". В конце 2021 года серьезно рассматривался вопрос об увеличении средств, которые направляются в Территориальный фонд обязательного медстрахования, рассказал вице-губернатор. Он добавил, что после расчетов оказалось, что дополнительные деньги фонду не нужны. Лучше, когда деньги остаются, а не когда они очень нужны, считает чиновник.

Также депутаты поинтересовались у Корабельникова про остатки средств по другим программам. Он заявил, что это минимальные суммы в сравнении общей суммой - статистическая погрешность. Однако и с этим необходимо бороться, считает Корабельников. Он выразил уверенность, что в будущем бюджет будет рассчитан более точно.

Депутат от КПРФ Ирина Иванова отметила, что профицит в большом размере - это не здорово. По ее мнению, надо вкладывать деньги в экономику. В тот же фонд капитального ремонта, который не субсидируется уже два года, предложила Иванова. Она добавила, что также стоит рассматривать исполнение бюджета раз в полгода, так получится больше контролировать процесс и избавляться от "остатков".

Депутаты одобрили документ об исполнении бюджета в первом чтении.

София Саттарова


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