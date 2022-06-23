КТР: У 23 муниципальных депутатов проблемы с декларациями

И.о. главы комитета территориального развития Елена Кудрявцева во время своего выступления в Законодательном собрании 23 июня рассказала о предварительных итогах декларационной кампании, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Все муниципальные депутаты должны ежегодно отчитываться о своих доходах и имуществе.

Чиновница сообщила, что 23 мундепа не сдали декларации или предоставили их с нарушениями. Эту информацию уже передали в прокуратуру, заявила Кудрявцева.

По ее словам, сам комитет также ведет более тщательную проверку полученных документов. Детальный анализ будет проходить до конца октября.

"Цыплят по осени считают", - отметила Кудрявцева.

София Саттарова