Муниципал
ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 12:02

КТР: У 23 муниципальных депутатов проблемы с декларациями

фото ЗакС политика КТР: У 23 муниципальных депутатов проблемы с декларациями

И.о. главы комитета территориального развития Елена Кудрявцева во время своего выступления в Законодательном собрании 23 июня рассказала о предварительных итогах декларационной кампании, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Все муниципальные депутаты должны ежегодно отчитываться о своих доходах и имуществе.

Чиновница сообщила, что 23 мундепа не сдали декларации или предоставили их с нарушениями. Эту информацию уже передали в прокуратуру, заявила Кудрявцева. 

По ее словам, сам комитет также ведет более тщательную проверку полученных документов. Детальный анализ будет проходить до конца октября.

"Цыплят по осени считают", - отметила Кудрявцева.

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама