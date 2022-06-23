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Муниципал 12:27

Глава округа "Посадский" пожаловался на систему дотаций муниципалитетов

фото ЗакС политика Глава округа "Посадский" пожаловался на систему дотаций муниципалитетов

Заместитель председателя Совета муниципальных образований и глава МО "Посадский" Юрий Панов выступил на заседании Законодательного собрания 23 июня, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. Он высказался о новой системе формирования бюджетов округов.

Панов напомнил, что с 2021 года доход формируется за счет 0,3% НДФЛ на территории округов. Динамика показала, что средства у муниципалитетов снижаются, заявил глава МО "Посадский". По его словам, бюджет в среднем остался на одной линии, но теперь он состоит из прогнозируемой части и малопрогнозируемой. Под последней имеются в виду дотации из городского бюджета. Панов отметил, что эти поступления могут не прийти или меняться в течение года. Это делает бюджет муниципалов практически зависимым и снижает возможность стратегического планирования, считает зампред Совета МО. 

"Предложение - сделать систему представления дотации более прозрачной и внятной. Сейчас она расплывчатая и труднопрогнозируемая", - обратился Панов к депутатам ЗакСа.

Также глава предложил увеличить норматив минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

София Саттарова


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