КТР: Полномочия по опеке у муниципалов заберут в 2024 году

Право заниматься вопросами опеки и попечительства передадут от местного самоуправления исполнительной власти в рамках общефедеральной реформы, подтвердила во время выступления в Заксобрании Петербурга 23 июня и.о. главы комитета территориального развития Елена Кудрявцева.

"Будет создана единая структура в органах исполнительной власти. По всей видимости, с 2024 года этот вопрос будет передан на уровень исполнительной власти", - сказала Кудрявцева.

Ранее представители муниципального сообщества Петербурга неоднократно просили сохранить за ними опеку и попечительство. Ходили слухи, что полномочие не будут забирать у органов местного самоуправлением.

"В этом году мне стало очень сложно отстаивать позицию того, что [полномочие по опеке и попечительству] категорически забирать не надо. Потому что, к сожалению, у нас были просто вопиющие случаи. У нас есть муниципалитет, который в прошлом году закрылся на ключ, повесил замок и там не работал никто, в том числе не работала опека", - рассказала Кудрявцева.

По ее словам, в большинстве муниципалитетов сотрудники органов опеки работают хорошо и в рамках общей реформы их необходимо сохранить.

Глава бюджетно-финансового комитета ЗакСа Михаил Барышников предложил забрать госполномочие только у одного проблемного муниципалитета. Кудрявцева заверила его, что КТР уже этим занимается.