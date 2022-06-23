Жильцы ЖК "Ломоносов" пожаловались Бастрыкину

Собственники квартир жилого комплекса "Ломоносов" на Михайловской улице одноименного города отправили письмо руководителю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Под обращением (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) подписались 157 человек.

Второй корпус ЖК "Ломоносов" ввели в эксплуатацию в конце декабря 2021 года. Однако жильцы говорят, что дом сдали со множеством нарушений и недоделок. В нем не работают лифты, парапеты кровли не облицованы, пожарная сигнализация не работает, паркинг постоянно заливает водой, а электричество подается по временной схеме, перечислили авторы обращения. Существует и множество других недоделок, уверяют они.

"Указанные нарушения являются критическими для нормальной и безопасной эксплуатации многоквартирного дома", - говорится в обращении.

Жители утверждают, что перед сдачей дома комитет по строительству обещал, что застройщик или инвестор устранит все нарушения не позднее февраля 2022 года.

Жильцы ЖК "Ломоносов" попросили Бастрыкина проверить действия Госстройнадзора Петербурга, который разрешил ввод дома в эксплуатацию. Авторы обращения сообщили ЗАКС.Ру, что подписи под ним поставили и собственники квартир других корпусов жилого комплекса.

Фото предоставлено жильцами ЖК "Ломоносов"