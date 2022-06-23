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Новости 13:49

Бюджет ТФОМС увеличивают на 3,5 млрд рублей

фото ЗакС политика Бюджет ТФОМС увеличивают на 3,5 млрд рублей

Законодательное собрание Петербурга во втором чтении утвердило корректировку бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. К заседанию была подана одна поправка от губернатора Александра Беглова. По ней и ранее внесенному законопроекту доходы фонда выросли на 3,5 млрд рублей. 

Общая сумма дохода фонда в 2022 году должна составить 132 млрд рублей, следует из документа. Также законопроект и поправка предусматривают увеличение расходов ТФОМС. Они должны вырасти на 3,1 млрд рублей до 135 млрд рублей.

В материалах к документам сказано, что доходы вырастают за счет дополнительных денег, выделенных правительством России из Федерального фонда обязательного медстрахования. Расходы же выросли за счет стимулирующих выплат медработникам, софинансирование оплаты труда врачам и других факторов.

София Саттарова


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