Бюджет ТФОМС увеличивают на 3,5 млрд рублей

Законодательное собрание Петербурга во втором чтении утвердило корректировку бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год, передает корреспондентка ЗАКС.Ру. К заседанию была подана одна поправка от губернатора Александра Беглова. По ней и ранее внесенному законопроекту доходы фонда выросли на 3,5 млрд рублей.

Общая сумма дохода фонда в 2022 году должна составить 132 млрд рублей, следует из документа. Также законопроект и поправка предусматривают увеличение расходов ТФОМС. Они должны вырасти на 3,1 млрд рублей до 135 млрд рублей.

В материалах к документам сказано, что доходы вырастают за счет дополнительных денег, выделенных правительством России из Федерального фонда обязательного медстрахования. Расходы же выросли за счет стимулирующих выплат медработникам, софинансирование оплаты труда врачам и других факторов.

София Саттарова