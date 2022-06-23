Глава МО "Полюстрово" предложил закрепить за школами воинские части

Закрепить за каждой школой Петербурга военное училище или воинскую часть, чтобы дети понимали, "что такое служить Родине", предложил глава МО "Полюстрово" Андрей Жабрев. Эту идею он озвучил во время выступления в Заксобрании 23 июня.

"Один из муниципалитетов у нас десятиклассников возит в Псковскую дивизию, ребят на месяц оставляет. И они там месяц смотрят, что это такое", - рассказал Жабрев об опыте коллег.

По его мнению, при каждом муниципалитете стоит создать отряд "Юнармии". Игры в "Зарницу" тоже должны проходить в том числе на уровне муниципалитетов, заявил глава МО "Полюстрово". Жабрев заметил, что органы местного самоуправления уже направляют до 15% своих бюджетов на военно-патриотическое воспитание молодежи.

Главы трех округов впервые выступили в Мариинском дворце в рамках часа муниципальных образований. Им предложили высказаться о проблемах органов местного самоуправления и озвучить свои предложения по совершенствованию законодательства.