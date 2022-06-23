Муниципал
ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Муниципал 13:57

Глава МО "Полюстрово" предложил закрепить за школами воинские части

фото ЗакС политика Глава МО "Полюстрово" предложил закрепить за школами воинские части

Закрепить за каждой школой Петербурга военное училище или воинскую часть, чтобы дети понимали, "что такое служить Родине", предложил глава МО "Полюстрово" Андрей Жабрев. Эту идею он озвучил во время выступления в Заксобрании 23 июня.

"Один из муниципалитетов у нас десятиклассников возит в Псковскую дивизию, ребят на месяц оставляет. И они там месяц смотрят, что это такое", - рассказал Жабрев об опыте коллег.

По его мнению, при каждом муниципалитете стоит создать отряд "Юнармии". Игры в "Зарницу" тоже должны проходить в том числе на уровне муниципалитетов, заявил глава МО "Полюстрово". Жабрев заметил, что органы местного самоуправления уже направляют до 15% своих бюджетов на военно-патриотическое воспитание молодежи.

Главы трех округов впервые выступили в Мариинском дворце в рамках часа муниципальных образований. Им предложили высказаться о проблемах органов местного самоуправления и озвучить свои предложения по совершенствованию законодательства.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Полюстрово
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Жабрев Андрей Анатольевич
Упоминаемые персоны
Жабрев Андрей Анатольевич 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама