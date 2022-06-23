Признание республик Донбасса и пандемия могут войти в вопросы к ОГЭ по истории

В Рособрнадзоре не исключили возможности появления в ОГЭ по истории за девятый класс вопросов, связанных с борьбой с пандемией коронавируса и с признанием Россией Донецкой и Луганской народных республик, сообщило 23 июня ТАСС. По данным агентства, это может произойти после обеспечения учебниками и начала преподавания примерной рабочей программы "Введение в новейшую историю".

Как рассказали ТАСС в ведомстве, соответствующая рабочая программа относится к новому федеральному образовательному стандарту, введение которого в пятых классах школ намечено на 1 сентября 2022 года. "После обеспечения данной примерной рабочей программы соответствующими учебниками/учебными пособиями, и ее реализации в 9-х классах всех школ России, можно будет говорить о возможности включения соответствующих заданий в ОГЭ по истории", — заявили в ведомстве в ответ на вопрос о появлении в ОГЭ по истории заданий на тему борьбы с ковидом и независимости республик Донбасса.

Ранее на сайте Института стратегии развития образования Российской академии образования появилась примерная программа модуля по новейшей истории России для девятых классов, уточняет ТАСС. Среди прочего, там упоминаются строительство Крымского моста, пандемия коронавируса, строительство трубопроводов, голосование по изменению Конституции в 2020 году и признание Россией ДНР и ЛНР.

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