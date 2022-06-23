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Новости 16:58

Петербургские медики решили добровольно отправиться работать в больницы ДНР

фото ЗакС политика Петербургские медики решили добровольно отправиться работать в больницы ДНР

Медицинские работники поликлиники № 14 решили на добровольной основе поехать помогать коллегам в Донбассе, делится "Петербургский дневник". Всего в командировку отправятся 16 человек: врачи, фельдшеры, медсестры и санитары.

Главный врач поликлиники Виктор Панов сообщил, что добровольцы были определены на собрании персонала. Командировка будет на условиях вахты. На данный момент уже сформировалась тройка, которая первой поедет в ДНР.

Отметим, что поликлиника № 14 была учреждена в 1918 году. Во время блокады Ленинграда она продолжала принимать пациентов.


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