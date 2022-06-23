"Рок слишком развязный": Выпускникам колледжа в Екатеринбурге запретили петь песни Земфиры и "Мумий Тролля"

Выпускникам екатеринбургской гимназии № 9 сорвали выступление из-за чрезмерно жёсткой, по мнению руководства учебного заведения, музыкальной составляющей: молодые люди намеревались выйти на сцену и спеть песню Земфиры "До свиданья, мой любимый город" и группы "Мумий Тролль" — "Владивосток 2000", пишет 66.RU.

Выпускной должен был пройти 23 июня, поделился в разговоре с изданием отец одной из школьниц.

"Они хотели сыграть. Сегодня им сообщили, что эти песни играть на выпускном нельзя: "потому что там есть слова "граната", "убивают" и "стреляют", рок слишком развязный, а к выпускным сейчас большое внимание". Другие песни тоже играть нельзя, потому что эти были утверждены заранее, а новые уже поздно утверждать", — рассказал отец журналистам.

О том, что детям более нельзя выступать с данными композициями, утром сообщил их учитель, который должен был аккомпанировать им на гитаре. Запрет, по его словам, якобы мог исходить от правительства региона. Позднее с отцом одной из девушек созвонилась директор гимназии, которая опровергла вышестоящее вмешательство, заявив, что "песни не праздничные и не соответствуют общей канве вечера".

Напомним, что через некоторое время после начала "специальной военной операции на Украине" Земфира покинула Россию. Илья Лагутенко, в свою очередь, тогда же выступил с пацифистскими высказываниям, заявив, что прекращает свою концертную деятельность.