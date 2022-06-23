Прокуратура проверила автозаправку на Кубинской после сообщений о загрязнении почвы нефтепродуктами

Природоохранная прокуратура рассказала 23 июня о результатах проверки автозаправочной станции в Московском районе после жалобы местных жителей на загрязнение почвы нефтепродуктами.

Помимо представителей прокуратуры к заправке также выехали сотрудники комитета по природопользованию и городского управления Роспотребнадзора. Как выяснилось, недовольство петербуржцев вызвала АЗС на Кубинской улице, 8, лит. Б.

"В нарушение требований законодательства обществом с ограниченной ответственностью допущено загрязнение почвы нефтепродуктами, а также загрязнение части земельного участка автомобильными покрышками", — пришли к выводу участники ревизии. Также они выявили нарушения относительно проведения инвентаризации источников выбросов в атмосферу т направления заявки о постановке на госучет источника негативного воздействия на окружающую среду.

"По фактам выявленных нарушений природоохранной прокуратурой в адрес генерального директора организации внесено представление об устранении нарушений закона", — уточнили в надзорном ведомстве.

Фото: Telegram-канал "Прокуратура Санкт-Петербурга"