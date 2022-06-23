ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:58

Госдума готовит запрет на продажу животных через зоомагазины и птичьи рынки

фото ЗакС политика Госдума готовит запрет на продажу животных через зоомагазины и птичьи рынки

Депутаты Государственной думы РФ могут до конца текущего года принять закон о запрете осуществлять торговлю животными через зоомагазины и птичьи рынки, пишет РИА "Новости", ссылаясь на заявление первого зампреда комитета по экологии Владимира Бурматова.

"Готовим на осень второе чтение моего законопроекта по запрету торговли животными через зоомагазины и птичьи рынки, это очень серьезная норма. Это будет осенняя сессия", — высказался парламентарий в ходе пресс-конференции в международной медиагруппе "Россия сегодня".

Депутаты, пообещал Бурматов, думают принять данный закон до конца 2022 года.

Инициатива была внесена на рассмотрение федерального парламента прошлым летом, в декабре её одобрили в первом чтении.

Резюмируя, Бурматов отметил, что питомцы в зоомагазинах и на птичьих рынках содержатся в тяжелых условиях, поэтому необходимо законодательно закрепить требования к местам их продажи.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости23 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама