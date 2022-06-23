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Новости 19:01

ЗакС объявил благодарность психбольнице

фото ЗакС политика ЗакС объявил благодарность психбольнице

Депутаты Законодательного собрания Петербурга на заседании 23 июня проголосовали за объявление благодарности сотрудникам Городской психиатрической больнице № 3 имени И.И. Скворцова-Степанова, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру.

В документе указаны четыре фамилии: заместители главврача Алла Добровольская и Галина Ильина, а также врач-эпидемиолог Ирина Потёмкина и заведующая отделением - врач-психиатр Юлия Селютина.

Благодарность им решили объявить в честь Дня медицинского работника, сказано в документе:

"За выдающиеся личные заслуги в развитии системы здравоохранения в Санкт-Петербурге, многолетний добросовестный труд, а также в связи с празднованием Дня медицинского работника".

София Саттарова


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