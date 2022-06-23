Пожилые чаще других поддерживают воссоздание пионерии

Большинство россиян поддерживают мысль, что детские организации наподобие пионерской были бы полезны в современной России, следует из опубликованных 23 июня результатов исследования, проведенного "Левада-Центром"*. В мае 2022 года о необходимости таких организаций заявили 80% респондентов, противоположной точки зрения придерживаются 16%.

При этом менее прочих поддерживают идею создания детских организаций наподобие пионерской самые молодые из опрошенных — в группе 18-24 лет полностью за нее высказались 30%, а целиком против — 12%. В то же время среди респондентов старше 55 лет о полной поддержке воссоздания пионерии сообщил 61%, а резко против высказались 4%.

Большинство (35%) сторонников пионерии высказали мнение, что такая организация способствовала бы их воспитанию ("дети охамели/расхлябанные/распущенные и проч."). При этом 30% посчитали, что членство в организации уберегло бы несовершеннолетних от вредных привычек и интернета, а 27% — что оно бы способствовало воспитанию патриотизма и сплочению.

Среди противников чаще всего (в 32% случаев) раздавалось мнение, что пионерия устарела, это пережиток прошлого, к которому не следует возвращаться. Еще 14% заявили, что и без того существуют кружки и клубы по интересам, а 13% выступили против "обязаловки" и идеологической обработки.

Опрос проводился 26-31 мая 2022 года по репрезентативной выборке городского и сельского населения, сообщили в "Левада-Центре"*. Всего было опрошено 1 634 человека в возрасте старше 18 лет, проживающих в 137 населенных пунктах на территории 50 регионов.

*"Левада-Центр" внесён Минюстом РФ в перечень НКО-иноагентов