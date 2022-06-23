"В Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату": Директор уральского завода раскритиковал забастовщиков

Генеральный директор Уральского компрессорного завода в Екатеринбурге Денис Тасаков обратился к примеру Великой Отечественной войны в заочном споре с рабочими, недовольными задержкой зарплаты, рассказало 23 июня агентство ЕАН.

По словам Тасакова, проблемы у предприятия возникли после начала спецоперации на Украине. "Многие предприятия, с которыми мы сотрудничаем, попали под санкции. <...> У некоторых были экспортные контракты, за которые они не могут получить деньги, плюс курс валют практически в убыток всех приводит. Соответственно, эти предприятия не рассчитываются с нами", — рассказал он о причинах задержек с выплатами денег сотрудникам.

Как рассказал директор, завод задолжал работникам деньги частично за апрель и май. При этом он пообещал полностью рассчитаться с теми, кто продолжает трудиться, хотя и признал, что "должно денег остаться и тем, кто бастует".

"Я ни перед кем не хочу извиняться, потому что все должны понимать ситуацию, — продолжил Тасаков. — В Великую Отечественную войну никто не спрашивал про зарплату, а у нас гособоронзаказ, и он сейчас под угрозой срыва. Люди погибают [участники спецоперации на Украине], и это, мне кажется, важнее. А сейчас все такие умные стали, забастовки у нас!" Директор завода добавил при этом, что бастуют около 50 сотрудников из 370.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на предприятии (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). По данным следствия, руководство предприятия более двух месяцев не платило деньги сотрудникам, в результате чего общий размер задолженности превысил 20 миллионов рублей.

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